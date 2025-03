Kristina Khorram, die langjährige Personalchefin von Sean 'Diddy' Combs, hat jegliche Beteiligung an den Vorwürfen sexueller Übergriffe gegen ihn bestritten. Khorram, die 2013 zu Combs Enterprises kam und 2020 Personalchefin wurde, wies die Vorwürfe in einem Statement gegenüber dem 'Rolling Stone' entschieden zurück. Sie sagte, dass die Vorwürfe der Beihilfe zu sexuellen Übergriffen „falsch“ seien und ihrem Ruf und ihrem emotionalen Wohlbefinden „irreparablen und unkalkulierbaren Schaden“ zufügen würden. Khorram betonte, dass sie niemals einen Übergriff geduldet oder daran teilgenommen habe, und nannte die Vorstellung, an solchen Handlungen beteiligt gewesen zu sein, „mehr als beunruhigend, verstörend und undenkbar“. Ihr Name taucht in mehreren Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Diddy auf. In einer vom Produzenten Rodney 'Lil Rod' Jones eingereichten Klage wurde Khorram als „Ghislaine Maxwell zu Sean Combs' Jeffrey Epstein“ bezeichnet. Diddys ehemaliger Assistent Phil Pines beschuldigte Khorram außerdem, ihm geraten zu haben, einen Vorfall nicht zu melden, bei dem Diddy angeblich eine Frau getreten hatte, und ihn angewiesen zu haben, Artikel für Diddys „Wild King Nights“ zu kaufen. Trotz der laufenden Rechtsstreitigkeiten hatte Khorram zuvor öffentliches Lob von Diddy erhalten. Im Jahr 2021 bezeichnete er sie als seine „rechte Hand“ und schrieb ihr zu, dass sie sein Leben und sein Geschäft reibungslos am Laufen hält. Khorram ist zuversichtlich, dass die Anschuldigungen gegen sie widerlegt werden können.