Sean „Diddy“ Combs behauptet, dass die „Freak Off“-Videos, die im Mittelpunkt seiner Anklage wegen Erpressung und Sexhandel stehen, „voll einwilligende Erwachsene“ zeigen. Der Gründer von Bad Boy Records wurde verhaftet und wegen dieser Delikte angeklagt und befindet sich im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, wo er auf seinen Prozesstermin im Mai wartet. Combs' Anwälte enthüllten, dass neun Videos von „Opfer 1“, bei dem es sich um Combs' Ex-Partnerin Casandra „Cassie“ Ventura handelt, der Staatsanwaltschaft übergeben wurden. Sein Team behauptet, dass die Videos „eindeutig“ einvernehmliche sexuelle Begegnungen zeigen, bei denen „Opfer 1 nicht nur zustimmt, sondern offensichtlich glücklich, dominant und völlig beherrscht ist“. In Venturas inzwischen beigelegtem Fall behauptete sie, Combs sei ihr gegenüber gewalttätig gewesen und habe sie gezwungen, an choreografierten sexuellen Begegnungen namens „Freak Offs“ teilzunehmen. Die Videos stehen unter einer Schutzanordnung, was bedeutet, dass Combs' Anwälte das Material nur unter Aufsicht der Strafverfolgungsbehörden einsehen konnten. Seine Anwälte argumentieren jedoch, dass ein vollständiger Zugang zu den Videos unerlässlich ist, um den „vollen entlastenden Wert“ aufzudecken und eine „sinnvolle Verteidigung“ zu konstruieren.