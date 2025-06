Die Grafikdesignerin Bryana Bongolan hat ausgesagt, dass Sean 'Diddy' Combs sie einmal über einen Balkon im 17. Stockwerk gehoben und ein Messer auf ihre Freundin, die Sängerin Casandra Ventura, geworfen hat. Combs, der auf „nicht schuldig“ plädiert hat, ist wegen organisierter Kriminalität, Verschwörung und Sexhandel angeklagt. Sein Prozess geht nun in die vierte Woche, und er ist auch mit mehreren Zivilklagen konfrontiert. Bongolan sagte, sie habe Ventura 2014 kennengelernt, als sie in der Modebranche arbeitete. Sie kamen sich näher und konsumierten gemeinsam Drogen wie Kokain und Ketamin, von denen sie laut Bongolan einige für Ventura beschaffte. Sie sagte aus, Combs sei gewalttätig gewesen und sie habe Ventura einmal mit einem blauen Auge während eines FaceTime-Anrufs gesehen. Sie behauptete auch, dass er oft nachts an Venturas Wohnungstür hämmerte. Bei einer anderen Gelegenheit im Jahr 2016 behauptete Bongolan, Combs sei in Venturas Wohnung eingedrungen, habe sie angeschrien, auf das Balkongeländer gehoben und sie gegen Möbel geworfen. Den Geschworenen wurden Fotos eines Einstichs und eines Blutergusses gezeigt, zusammen mit den dazugehörigen Metadaten, die das Aufnahmedatum anzeigen. Sie sagte auch aus, dass sie als Folge des Abends unter nächtlichen Angstzuständen und Paranoia litt. Bongolan behauptete, dass Combs bei einem anderen Vorfall ein Messer nach Ventura geworfen habe. Bongolan behauptete auch, dass Combs ihr während eines Fotoshootings in Malibu ins Gesicht schlug und sie bedrohte, indem er angeblich sagte: „Ich bin der Teufel und ich könnte dich umbringen“. Combs' Verteidigung versuchte, Bongolans Aussage zu diskreditieren, indem sie ihre Unfähigkeit hervorhob, sich an frühere Aussagen zu erinnern, einschließlich Details über den Balkon und die Vorfälle in Malibu. Das Gericht sah sich auch das Hotelvideo aus dem Jahr 2016 an, das Combs beim Schlagen von Ventura zeigt, und ein Experte bestätigte, dass es nicht verändert worden war.