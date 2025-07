Während die Geschworenen mit den Beratungen im Bundesprozess gegen Sean „Diddy“ Combs beginnen, wird seine mögliche Gefängnisstrafe weitgehend davon abhängen, welche Anklagepunkte bestätigt werden. Combs ist wegen Schutzgelderpressung, Sexhandel und zwischenstaatlicher Prostitution angeklagt. Das Strafmaß könnte zwischen null und lebenslänglich liegen, je nachdem, wie die Geschworenen entscheiden. Wird Combs in allen Anklagepunkten freigesprochen, wird er sofort freigelassen und kann aufgrund des Schutzes vor doppelter Strafverfolgung nicht erneut in denselben Punkten angeklagt werden. Bei einer Verurteilung wegen Sexhandels droht Combs die härteste Strafe: eine Mindeststrafe von 15 Jahren und eine Höchststrafe von lebenslänglich. Wird Combs nur wegen organisierter Kriminalität verurteilt, drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis, je nachdem, welche Straftaten ihm die Geschworenen nach dem RICO-Gesetz zuschreiben. Für diese Strafe gibt es kein obligatorisches Minimum. Zu den möglichen Straftaten von Combs im Zusammenhang mit RICO gehören Bestechung, Drogenhandel und das angebliche Anzünden des Autos von Rapper Kid Cudi. Wenn die Geschworenen ihn nur wegen der beiden Prostitutionsdelikte verurteilen, drohen Combs erneut bis zu 20 Jahre Haft, ohne Mindeststrafe. Wird Combs sowohl wegen organisierter Kriminalität als auch wegen Prostitution, nicht aber wegen Sexhandels verurteilt, drohen ihm durch die Kombination beider Höchststrafen insgesamt bis zu 40 Jahre. Allerdings verhängen Richter nur selten Höchststrafen. Im Falle einer Verurteilung werden die Einzelheiten des Falles und die Vorstrafen des Angeklagten in den Strafzumessungsrichtlinien sorgfältig berücksichtigt. Im Falle einer Verurteilung wird ein gesondertes Verfahren zur Festsetzung des Strafmaßes eingeleitet, das wahrscheinlich mehrere Monate dauern wird, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.