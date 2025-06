Nach sieben Wochen Zeugenaussagen und über 30 Zeugen wird erwartet, dass der Fall Sean "Diddy" Combs am 27. Juni den Geschworenen übergeben wird. Die Staatsanwaltschaft wird nach der abschließenden Aussage des Special Agent Joseph Cerciello von Homeland Security ruhen. Der Anwalt von Combs, Marc Agnifilo, sagte, dass die Verteidigung ebenfalls ruhen wird. Sie planen, Beweisstücke vorzulegen, wollen aber keine Zeugen aufrufen. Anstelle von Zeugenaussagen verließ sich die Verteidigung auf das Kreuzverhör von Zeugen der Anklage und argumentierte, dass die beteiligten Frauen freiwillig an den sexuellen Begegnungen teilnahmen. Die Staatsanwaltschaft wirft Combs vor, seine Unternehmen dazu benutzt zu haben, mehrtägige sexuelle Begegnungen mit Escorts und seiner Ex-Freundin Cassie Ventura zu koordinieren und zu finanzieren. Zu den vorgelegten Beweisen gehören Texte, Finanzunterlagen und Reiseprotokolle, die Combs mit über einem Dutzend Vorfällen zwischen 2009 und 2024 in Verbindung bringen, bei denen es um bezahlte Escort-Reisen ging. Die Schlussplädoyers werden in Kürze erwartet, wobei jede Seite vier Stunden beantragt hat. Ein Urteil wird vor dem 4. Juli erwartet, nach weniger als einer Woche der Beratungen der Geschworenen. Combs ist in fünf Fällen angeklagt, unter anderem wegen Verschwörung zum organisierten Verbrechen und in zwei Fällen wegen Sexhandels und Beförderung zur Prostitution, die er alle abstreitet.