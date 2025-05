Die Danity Kane-Sängerin Dawn Richard hat ihre Aussage im Prozess gegen Sean 'Diddy' Combs wegen Sexhandels fortgesetzt und behauptet, er habe Cassie Ventura wiederholt angegriffen. Richard, die durch Combs' MTV-Show „Making the Band“ berühmt wurde, eröffnete die zweite Woche des Prozesses, in dem Combs beschuldigt wird, Ventura und andere zu Sex-Events, so genannten „Freak-Offs“, gezwungen zu haben. Zuvor hatte sie den Geschworenen erzählt, Combs habe einmal versucht, Ventura mit einer Pfanne anzugreifen. Richard sagte aus, dass er Ventura in einem Restaurant auch in den Magen geschlagen habe. Richard sagte, dass andere Prominente während des angeblichen Vorfalls anwesend waren, darunter Usher. „Er sagte ihr, sie solle gehen. Keiner hat eingegriffen“, sagte Richard. Später befragte die Anwältin der Verteidigung, Nicole Westmoreland, Richard zu Ungereimtheiten in ihren Aussagen, einschließlich Änderungen in Details über Combs' Drogenkonsum. Auf die Frage, ob sich ihre Darstellung im Laufe der Zeit weiterentwickelt habe, antwortete Richard: „Ja“. Nach Richards Aussage sagte Kerry Morgan, Cassie Venturas ehemals beste Freundin, aus, dass Combs sie im Jahr 2018 gewürgt und mit einem Holzkleiderbügel geschlagen habe. Morgan, 39, sagte, sie sei bei Ventura zu Hause gewesen, um ihre Musik zu hören, als Diddy hereinstürmte, sie von hinten packte, würgte und sie mit einem Kleiderbügel in der Nähe des Ohrs schlug. Sie sagte aus, dass Diddy wütend war, weil er Ventura verdächtigte, ihn zu betrügen. Einen Monat später soll Ventura den Angriff heruntergespielt und Morgan 30.000 Dollar angeboten haben, damit sie in Diddys Namen ein Stillschweigeabkommen unterzeichnet, was das Ende ihrer 17-jährigen Freundschaft bedeutete. Morgan erinnerte sich auch an einen Vorfall aus dem Jahr 2013, bei dem Diddy Ventura während einer Jamaika-Reise an den Haaren durch einen Flur gezerrt und zu Boden geschleudert hatte. Später sagte Combs' ehemaliger Assistent David James aus, Ventura habe ihm einmal gesagt, sie könne nicht gehen, da Combs ihre Karriere und Finanzen kontrolliere. Die Anklage gegen Combs lautet auf Erpressung, Sexhandel und Verstoß gegen die Prostitutionsgesetze, was im Falle eines Schuldspruchs zu einer lebenslangen Haftstrafe führen könnte.