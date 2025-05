Während ihres Kreuzverhörs im Prozess gegen Sean 'Diddy' Combs wurde Cassie Ventura vor Gericht aufgefordert, explizite Nachrichten vorzulesen, die sie mit ihm ausgetauscht hat, als sie ein Paar waren. Die Anwälte von Combs argumentieren, dass Cassie eine willige Teilnehmerin an seinem sexuellen Lebensstil war und dass er zwar gewalttätig gewesen sein mag, seine Handlungen aber nicht auf ein kriminelles Unternehmen hinausliefen. Die vor Gericht gezeigten Nachrichten enthielten sowohl romantische als auch grafische Mitteilungen zwischen Cassie und Combs. In einer Nachricht aus dem Jahr 2009 schrieb sie: „Ich bin immer bereit, abzudrehen“. Später schrieb sie ihm auch eine SMS, in der sie ihre Frustration über die Beziehung zum Ausdruck brachte und sagte, sie brauche mehr als nur Sex. Ventura gab zu, dass sie Combs liebte und ihn charismatisch fand. Sie kritisierte die Verteidigung dafür, dass sie den Kontext ihrer ausgewählten Nachrichten ausgelassen habe. Die Sängerin wehrte sich gegen die Behauptung, die „Freak-Offs“ seien Teil eines einvernehmlichen Swinger-Lifestyles gewesen, und beschrieb sie stattdessen als von Diddy streng kontrolliert. Sie sagte auch aus, dass Combs ihre Freundin „Ms. Morgan“ mit einem Kleiderbügel geschlagen haben soll, nachdem er sie beim Drogenkonsum beobachtet hatte. Im Zeugenstand gab Ventura auch zu, dass sie „etwas Eifersucht“ auf Diddys Ex und Mutter der Kinder, Kim Porter, empfand, mit der er von 1994 bis 2007 immer wieder zusammen war. Die Staatsanwaltschaft wirft Combs vor, seine Macht als Musikmanager genutzt zu haben, um Ventura und andere zu Gruppensex unter Drogeneinfluss zu zwingen, der als „Freak-Offs“ bezeichnet wurde und teilweise mehrere Tage dauerte. Sie sagen, dass seine Entourage Prostitution, Nötigung und Drogenkonsum ermöglichte, was die Grundlage für die Bundesanklage bildet.