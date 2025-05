Die im achteinhalbten Monat schwangere Sängerin Cassie Ventura hat im Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs wegen Sexualmißbrauchs ausgesagt und über den jahrelangen Mißbrauch berichtet. Ventura behauptet, Combs sei häufig gewalttätig gewesen, und Streitigkeiten hätten oft in körperlichen Übergriffen geendet, einschließlich Ziehen und Treten. Ein wichtiger Teil ihrer Aussage konzentrierte sich auf die von Diddy organisierten sexuellen Begegnungen, die als „Freak-Offs“ bekannt sind und an denen oft Begleitpersonen beteiligt waren. Sie erinnerte sich auch daran, wie er sie trotz ihres Altersunterschieds von 17 Jahren zunächst bedrängte. Ventura sagte, dass die sexuellen Begegnungen manchmal bis zu vier Tage ohne Schlaf dauerten und Combs sie mit Drogen wie Ecstasy und MDMA versorgte, die ihr halfen, sich zu distanzieren. Sie behauptete, sie sei oft ohne ihre Zustimmung gefilmt worden und habe sich „gedemütigt“ und „wertlos“ gefühlt. „Ich war ein Objekt“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie aus Angst und aus dem Wunsch heraus, ihm zu gefallen, mitmachte. Ventura sagte aus, dass Combs ihr Aussehen kontrollierte, indem er auf weißem Nagellack und einer bestimmten Körperpflege bestand und ihr zur Strafe den Zugang zu ihrem Telefon und Laptop verbot. Sie erinnerte sich auch daran, dass sie während eines Vorfalls mit Combs' Rivalen Suge Knight gezwungen wurde, eine Waffe zu tragen, und sagte, dass sie „schreckliche Angst“ hatte. Ventura sprach über den Angriff auf ein Hotel im Jahr 2016, der von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Auf die Frage, wie oft er sie zu Boden geworfen habe, antwortete sie: „Zu oft, um es zu zählen.“ Die Staatsanwaltschaft wirft Combs vor, ein kriminelles Unternehmen geleitet zu haben, das mit Sexhandel, Prostitution, Entführung und anderen Verbrechen seit 2004 in Verbindung steht. Combs hat auf „nicht schuldig“ plädiert.