Am ersten Tag des Prozesses gegen Sean „Diddy“ Combs wegen Sexhandels warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, ein kriminelles Unternehmen geleitet zu haben, das Nötigung, Missbrauch und drogengetriebene Sexpartys, sogenannte „Freak Offs“, beinhaltete. Combs, 55, ist in fünf Fällen angeklagt, unter anderem wegen Verschwörung zum organisierten Verbrechen und Sexhandel. Er hat auf nicht schuldig plädiert. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass drei Frauen aussagen werden: seine ehemalige Freundin Cassie Ventura und zwei Jane Does. Ventura ist eine Schlüsselfigur in dem Fall, insbesondere im Zusammenhang mit einem Angriff auf ein Hotel in Los Angeles im Jahr 2016, der von Überwachungskameras aufgezeichnet wurde. Combs' Verteidigung behauptet, er sei „fehlerhaft“, aber kein Krimineller und beschreibt seine Beziehungen als einvernehmlich und als Teil eines „Swinger-Lifestyles“. Ein Sicherheitsbeamter des Hotels war der erste, der aussagte und behauptete, Combs habe ihn nach dem Vorfall in Ventura bestochen. Der zweite, Daniel Phillip, ein ehemaliger männlicher Stripper, sagte, Combs habe ihn zu sexuellen Handlungen mit Ventura angeleitet und Fotos von seinem Ausweis gemacht, was Phillip als Drohung interpretierte. Phillip beschrieb mehrere gewalttätige Begegnungen zwischen Combs und Ventura, darunter eine, in der Combs angeblich eine Schnapsflasche warf, sie an den Haaren zog und Schimpfwörter schrie. Der Gerichtssaal war mit Medienvertretern, Fans und der Familie von Combs gefüllt. Drei seiner Töchter verließen den Gerichtssaal während der anschaulichen Zeugenaussagen, während seine Söhne blieben. Combs' Anwaltsteam focht die Auswahl der Geschworenen an und beschuldigte die Staatsanwaltschaft, schwarze Geschworene auszuschließen, doch der Richter wies die Klage ab.