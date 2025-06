Die Ex-Freundin von Sean 'Diddy' Combs, die als Jane identifiziert wurde, sagte aus, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlte, auf seinen Wunsch hin sexuelle Handlungen mit männlichen Begleitern durchzuführen. Jane beschrieb ihre Beziehung als emotionalen Zwang und sagte, sie habe Combs „übel genommen“, dass er sie zu diesem Lebensstil verleitet habe. Während Janes Kreuzverhör hoben die Anwälte der Verteidigung liebevolle Texte und finanzielle Unterstützung von Combs hervor, um zu beweisen, dass sie sich freiwillig an den angeblichen „Freaks“ beteiligt hat. Jane gab zu, dass sie die „Freak-Offs“ oft vorschlug, um Combs zu gefallen, da sie sich unter Druck gesetzt fühlte, seine Wünsche zu erfüllen. Jane sagte, dass sie, Combs und eine Begleitperson während der Gruppentreffen Basketball-Spitznamen benutzten: sie war „Kobe“, Combs war „Jordan“ und die Begleitperson war „Shaq“. Während einer Reise auf die Turks- und Caicosinseln im Jahr 2023 war sie besorgt über Diddys Drogenkonsum und drängte ihn, eine Entziehungskur zu machen, aber er weigerte sich. Jane sagte aus, dass Combs ihr während ihrer Beziehung über 150.000 Dollar überwiesen, ihre Miete bezahlt und in ihre Modelinie investiert habe, was sie als ein Gefühl der Kontrolle beschrieb. Jane sprach über ihre Eifersucht auf Combs' öffentliche Beziehung mit dem Rapper Yung Miami und sagte, dass sie sich durch das Ungleichgewicht in seiner Aufmerksamkeit verletzt fühlte. Im Kreuzverhör schien Jane verwirrt, als sie gefragt wurde, ob sie „gegen“ Combs aussage, was auf eine komplexe Beziehungsdynamik hindeutet. Das Gericht lehnte auch den letzten Antrag der Verteidigung auf Abbruch des Verfahrens mit der Begründung ab, dass sie keine Falschaussage nachweisen oder einen triftigen Grund für die Einstellung des Prozesses vorlegen konnte. Combs hat auf „nicht schuldig“ plädiert und bleibt während des gesamten Prozesses in Untersuchungshaft.