Sean 'Diddy' Combs' ehemalige Assistentin „Mia“ hat ihre Aussage beendet, in der sie sagte, sie habe die Anzeige wegen sexueller Übergriffe verzögert, weil sie „Angst hatte und einer Gehirnwäsche unterzogen wurde“. Combs' Anwalt Brian Steel befragte Mia intensiv, hob zärtliche Nachrichten hervor, die sie Combs schickte, und beschuldigte sie, sich der „#MeToo-Geldgier“ anzuschließen. Mia sagte, sie stehe unter psychologischer Kontrolle und fürchtete Vergeltungsmaßnahmen, wenn sie nicht unterstützend auftreten würde. Steel fragte sich, warum Mia, die Combs oft filmte, den Missbrauch nicht dokumentiert hatte. Sie sagte aus, dass sie nur filmte, was Combs erlaubte, da sie um ihren Job und ihre Sicherheit fürchtete. Mia sagte aus, dass Combs sie zwischen 2009 und 2017 mehrfach sexuell missbraucht hat und dass er sie abwechselnd gelobt und misshandelt hat. Sie beschrieb, dass sie sich gefangen fühlte und ständig seine Anerkennung suchte. Trotz früherer Social-Media-Posts, in denen sie Combs lobte, sagte Mia, dass ihre Handlungen von Angst und Trauma angetrieben wurden, und gab zu, dass sie aussagte, um zukünftige Opfer zu schützen. Mia ist „Opfer 4“ in der Bundesanklage, in der Combs beschuldigt wird, ein kriminelles Unternehmen mit sexuellem Missbrauch, Gewalt und Nötigung geleitet zu haben. Er hat auf „nicht schuldig“ plädiert. Die Geschworenen hörten auch kurz eine Hotelangestellte namens Sylvia Oken, die bestätigte, dass Combs bei der Buchung von Zimmern häufig Aliasnamen verwendete, darunter auch einen, der mit einer ehemaligen Assistentin in Verbindung stand, die ihn später verklagte. Oken sagte aus, dass Combs' Hotelrechnungen zusätzliche Gebühren für Reinigung und Schäden enthielten, wie 500 Dollar für „Ölschäden“ und 300 Dollar für die Reinigung von Vorhängen. Sie sagte, dass Combs manchmal unter dem Pseudonym „Frank Black“ buchte, eine Anspielung auf Notorious B.I.G. Die Hotelunterlagen zeigten auch, dass Cassie Ventura als Gast mit vollem Zugang zum Zimmer und mit Gebührenerhebung aufgeführt war.