Eine ehemalige Mitarbeiterin von Sean „Diddy“ Combs hat unter dem Pseudonym „Mia“ in Combs' Prozess gegen Sexualverbrecher ausgesagt und behauptet, sie sei mehrfach sexuell missbraucht worden. Sie sagte, sie habe von 2009 bis 2017 als persönliche Assistentin und Entwicklungsleiterin für Combs gearbeitet, und beschrieb jahrelangen körperlichen und sexuellen Missbrauch. Die ehemalige Assistentin gab an, dass Combs sie einmal vergewaltigte, während sie schlief, und sie bei einer anderen Gelegenheit zum Oralsex zwang. Mia, jetzt in ihren 30ern, gab an, dass sie ihm aus Angst um ihre Sicherheit und ihre Zukunft „nichts sagen konnte“. „Ich wollte nicht sterben oder verletzt werden“, sagte sie. Combs, 55, hat auf nicht schuldig plädiert und muss im Falle einer Verurteilung mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Seine Anwälte geben zu, dass er sie missbraucht hat, behaupten aber, dass alle sexuellen Begegnungen einvernehmlich waren. Mia sagte, dass Combs sie abwechselnd wie eine Freundin behandelte und sie demütigte, so dass sie sich gefangen und machtlos fühlte. Sie sagte auch aus, dass sie Zeuge wurde, wie er seine Ex-Freundin Cassie Ventura angriff, einschließlich eines Vorfalls, bei dem Cassie um Hilfe flehte und sagte, dass Combs sie „umbringen würde“. Ventura hatte zuvor ausgesagt, dass Combs sie über ein Jahrzehnt lang missbraucht und sie zu Sexpartys unter Drogeneinfluss gezwungen habe, weil sie befürchtete, er würde explizite Videos veröffentlichen. Andere Zeugen, darunter Freunde und ehemalige Kollegen, beschrieben Combs als gewalttätig und kontrollierend. Combs, der im September verhaftet wurde und nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt, sieht sich auch in der dritten Woche des Prozesses wachsenden Anschuldigungen ausgesetzt.