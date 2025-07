Sean „Diddy“ Combs wurde die Zahlung einer Kaution verweigert, nachdem ein Geschworenengericht ihn in zwei Anklagepunkten wegen Beförderung zur Prostitution verurteilt, in schwerwiegenderen Anklagepunkten jedoch freigesprochen hatte. Der Freispruch in den Anklagepunkten Erpressung und Sexhandel erspart Combs eine mögliche lebenslange Haftstrafe; stattdessen drohen ihm nun maximal 20 Jahre Gefängnis. Das gemischte Urteil folgte auf einen achtwöchigen Prozess vor einem Gericht in Manhattan, bei dem ehemalige Partner und Zeugen, darunter die Sängerin Cassie Ventura und der Rapper Kid Cudi, erschütternde Aussagen machten. Die Geschworenen sprachen Combs von drei schwerwiegenden Anklagepunkten frei, darunter zwei mit einem Mindeststrafmaß von 15 Jahren, befanden ihn jedoch zweier prostitutionsbezogener Straftaten nach dem Mann Act für schuldig. Ihm drohen bis zu 10 Jahre für jede Anklage, aber es wird erwartet, dass er 2-5 Jahre absitzen wird, je nach den Richtlinien für das Strafmaß. Er hat bereits neun Monate im Gefängnis verbracht. Der Anwalt von Combs, Marc Agnifilo, bezeichnete die Freisprüche als „großen Sieg“ und plädierte dafür, Combs auf Kaution freizulassen. Der Richter lehnte den Antrag ab und begründete dies mit der anhaltenden Sorge um die öffentliche Sicherheit. Trotz früherer rechtlicher Probleme, darunter ein Freispruch im Jahr 2001 wegen einer Schießerei in einem Nachtclub, hatte sich seine Marke bis zu den jüngsten Prozessen und Venturas Missbrauchsklage aus dem Jahr 2023, die für 20 Millionen Dollar beigelegt wurde, erholt. Die Verurteilung von Combs ist vorläufig für den 3. Oktober angesetzt worden.