Eine Jury aus 12 New Yorkern, acht Männern und vier Frauen, wurde für den Prozess gegen Sean 'Diddy' Combs wegen Sexualdelikten ausgewählt. Die Gruppe wurde aus einem Pool von 45 qualifizierten Geschworenen ausgewählt, nachdem die Befragung begonnen hatte. Die Geschworenen im Alter von 30 bis 74 Jahren repräsentieren ein breites Spektrum an Hintergründen und Berufen, darunter eine Arzthelferin, eine Investmentanalystin, eine Feinkostverkäuferin und eine Massagetherapeutin. Die Geschworenen wohnen in Manhattan, der Bronx und Westchester County, und einige sind mit den Hip-Hop- und R&B-Musikgenres vertraut, die mit Combs' jahrzehntelanger Karriere verbunden sind. Mehrere Geschworene erklärten auch, dass sie von dem weit verbreiteten Video aus dem Jahr 2016 wussten, das Combs beim Übergriff auf seine Ex-Freundin Cassie Ventura zeigt. Combs, 55, hat sich in fünf Anklagepunkten nicht schuldig bekannt, darunter Verschwörung zur Erpressung, Sexhandel durch Gewalt oder Nötigung und Transport zur Prostitution. Es wurden auch sechs Stellvertreter eingesetzt. Die Verteidigung beschuldigte die Staatsanwaltschaft, schwarze Geschworene ausgeschlossen zu haben, doch der Richter wies diese Behauptung zurück und erklärte, das Gericht habe triftige, nicht rassistische Gründe gehabt. Die Staatsanwälte erklärten, sie hätten einige potenzielle Geschworene abgelehnt, die Unterstützung für an dem Prozess beteiligte Personen geäußert oder negative Ansichten über die Polizei vertreten hätten.