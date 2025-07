Sean „Diddy“ Combs wurde in zwei Anklagepunkten im Zusammenhang mit Prostitution verurteilt, aber von den Vorwürfen der Erpressung und des Sexhandels freigesprochen, so dass ihm eine mögliche lebenslange Haftstrafe erspart blieb. Das gemischte Urteil wurde am dritten Tag der Beratungen der Geschworenen gefällt, so dass dem 55-Jährigen für jeden Anklagepunkt bis zu 10 Jahre Gefängnis drohen. Die Geschworenen befanden Combs für schuldig, zwei Frauen, Casandra Ventura und „Jane“, zum Zwecke der Prostitution verschleppt zu haben. Die Geschworenen sprachen ihn von der Verschwörung zur Erpressung und von beiden Anklagepunkten des Sexhandels durch Gewalt, Betrug oder Nötigung frei. Die Staatsanwaltschaft hatte in sieben Wochen 34 Zeugen vernommen, darunter zwei ehemalige Freundinnen, die beschrieben, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlten, mitzumachen. Cassie Ventura, eine Hauptzeugin, berichtete von einer jahrzehntelangen Beziehung, die von Gewalt und Combs' Interesse an der Beobachtung sexueller Begegnungen geprägt war. Die Verteidigung behauptete, die Begegnungen seien einvernehmlich gewesen. „Obwohl die Geschworenen Combs nicht zweifelsfrei des Sexhandels für schuldig befanden, ebnete Cassie den Weg für die Geschworenen, ihn des Transports zur Prostitution für schuldig zu befinden... Indem sie mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit trat, hat Cassie einen unauslöschlichen Eindruck sowohl in der Unterhaltungsindustrie als auch im Kampf für Gerechtigkeit hinterlassen“, sagte Douglas H. Wigdor, Venturas Anwalt. Als das Urteil verlesen wurde, hielt Combs seine Hände in einer Gebetsbewegung, nickte den Geschworenen zu und pumpte dezent mit der Faust. Dann umarmte er den Verteidiger Teny Geragos. Als er den Gerichtssaal verließ, lächelte er seiner Familie zu und sagte: „Ich werde bald zu Hause sein. Ich liebe dich, Baby. Ich liebe dich, Mama." Sein Anwalt plädierte für seine Freilassung und verwies auf die Freisprüche in den schwersten Anklagepunkten. Der Richter sagte, er brauche Zeit, um über eine Freilassung auf Bewährung zu entscheiden.