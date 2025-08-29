Sean „Diddy“ Combs hat einen weiteren juristischen Sieg errungen, nachdem ein Richter eine Zivilklage abgewiesen hat, in der ihm vorgeworfen wurde, einen 23-jährigen Mann 2015 auf einer Afterparty unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. In der im Februar eingereichten Klage wurde Combs vorgeworfen, dem Mann im QC's 20/20 Club in Los Angeles etwas in sein Getränk gemischt zu haben, bevor er ihn begrapschte, während dieser zwischen Bewusstsein und Bewusstlosigkeit schwankte. Der Richter entschied jedoch, dass die Klage sowohl nach New Yorker als auch nach kalifornischem Recht zu spät eingereicht worden sei. Obwohl New York 2019 die Verjährungsfrist für Fälle sexueller Übergriffe verlängert hatte, erklärte das Gericht, dass das Gesetz nicht rückwirkend gelte: „Die 2025 eingereichte Klage des Klägers ist nach New Yorker Recht weiterhin verjährt.“ New York verlängerte die Verjährungsfrist im Jahr 2019, aber das Gericht entschied, dass die Änderung nicht rückwirkend gelte, und erklärte: „Die Klage von 2025 ist nach New Yorker Recht weiterhin verjährt.“ Der Richter wies auch Argumente zurück, die sich auf die Rückwirkungsfrist in Kalifornien beriefen. Combs' Ankläger, vertreten durch Rechtsanwalt Tony Buzbee, schwor, weiter zu kämpfen. „Wir werden nicht zulassen, dass Mr. Combs sich aufgrund einer Formalität einer Verhandlung in der Sache entzieht“, sagte Buzbee gegenüber Billboard und erklärte, dass der Fall wahrscheinlich in Kalifornien erneut eingereicht werde. Es ist die zweite Abweisung für Combs in diesem Monat. Ein Bundesrichter wies eine 60-Millionen-Dollar-Klage der „Making the Band 2“-Kandidatin Sara Rivers wegen abgelaufener Fristen ab. Beide Fälle gehören zu Dutzenden von Klagen, die in den letzten Jahren gegen Combs eingereicht wurden, neben seinem aufsehenerregenden Strafprozess vor einem Bundesgericht. Combs wurde von den Vorwürfen der Erpressung und des Sexhandels freigesprochen, aber wegen zweier Fälle von Beförderung zum Zwecke der Prostitution verurteilt. Er bleibt in Haft und wartet auf eine Verurteilung im Oktober, die mehrere Jahre Gefängnis nach sich ziehen könnte.