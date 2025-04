Die Anwälte des in Ungnade gefallenen Rappers Sean 'Diddy' Combs haben einen Antrag gestellt, um der Staatsanwaltschaft zu verbieten, in seinem bevorstehenden Strafprozess neue Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe vorzubringen. In Combs' Bundesstrafprozess, der im Mai beginnen soll, geht es um die angebliche Vergewaltigung, den Sexhandel und die körperliche Misshandlung seiner früheren Partnerin Cassie Ventura. Combs' Anwälte argumentierten mit den Staatsanwälten, keine Beweise für früheren sexuellen Missbrauch zuzulassen, da solche Beweise einen fairen Prozess verhindern würden. „Das Gericht sollte von der Regierung verlangen, dass sie den Fall, den sie angeklagt hat, verhandelt und den Geschworenen jenseits eines begründeten Zweifels beweist. Es sollte der Regierung nicht erlaubt sein, den Prozess mit jahrzehntelangem Schmutz zu verunreinigen und eine Verurteilung auf der Grundlage von zweckentfremdetem Beweismaterial zu erwirken“, so die Anwälte des Rappers. Combs, der in seinem Bundesfall des Sexhandels bereits dreimal angeklagt war, sieht sich nun fünf weiteren Anklagepunkten gegenüber. Seine Anwälte haben eine vorläufige Anhörung vor der Verhandlung beantragt, um die Beweise der Staatsanwaltschaft zu überprüfen, um zu vermeiden, dass die Geschworenen mit „höchst nachteiligen Beweisen“ belastet werden, falls ihr Antrag keinen Erfolg haben sollte. Der 55-jährige Rapper ist derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn inhaftiert und hat sich in Bezug auf die Anklage wegen Drogenhandels und organisierter Kriminalität nicht schuldig bekannt. Laut einem kürzlich eingereichten Antrag der Bundesstaatsanwaltschaft ist Ventura eines von vier Opfern, die im Prozess gegen Combs aussagen sollen, während drei weitere mutmaßliche Opfer ihr Recht auf Anonymität geltend machen. Die mutmaßlichen Opfer reichen weiterhin Zivilklagen gegen den Rapper ein, in denen sie sexuelle Übergriffe geltend machen, die laut Combs' Anwaltsteam auf einvernehmlichen Handlungen und nicht auf Nötigung beruhten.