Dick Van Dyke verriet kürzlich, dass seine Nachbarn ihn bei der Evakuierung seines Hauses während des Franklin Fire, das in Malibu wütete, „gerettet“ haben. Der „Mary Poppins“-Star erzählte in der „Today“-Show von seiner Erfahrung während der Evakuierung des Feuers: „Es kam von den Hügeln, man konnte es sehen“. Der 99-jährige Schauspieler fuhr fort: „Und oh mein Gott. Wir sind hier rausgekommen. Ich habe versucht, zum Auto zu kriechen. Ich war völlig erschöpft. Ich konnte nicht mehr aufstehen“. Van Dyke sagte: „Drei Nachbarn kamen und trugen mich hinaus und kamen zurück und löschten ein kleines Feuer im Gästehaus und retteten mich“. Der 98-jährige „Mary Poppins“-Star teilte zuvor auf Facebook mit, dass er und seine Frau Arlene ihr Anwesen zusammen mit ihren Tieren evakuiert haben. Auch die 78-jährige Popsängerin Cher hat Malibu mit ihren Haustieren evakuiert und in ein Hotel eingecheckt, wie ihr Pressesprecher gegenüber der New York Times erklärte. Das Franklin-Feuer hat seit seinem Ausbruch in den Strandvierteln von Los Angeles fast 2.800 Hektar Land verbrannt. Es ist nicht das erste Mal, dass in Malibu Waldbrände ausgebrochen sind. Das Woosley Fire im Jahr 2018 brannte die Häuser von Miley Cyrus, Robin Thicke, Gerard Butler und Neil Young nieder.