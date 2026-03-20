Das US-Heimatschutzministerium (DHS) hat auf die Kritik von Olivia Rodrigo an der Einwanderungsbehörde ICE in einem kürzlich erschienenen Interview mit der britischen Vogue reagiert. In der Titelgeschichte bezeichnete die Singer-Songwriterin das Vorgehen von ICE als „beunruhigend“ und beschrieb die Situation als „eine wirklich traurige, beängstigende Zeit“. In einer Stellungnahme gegenüber Billboard erklärte das DHS: „Amerika ist unseren Bundesbeamten, die für unsere Sicherheit sorgen, stets dankbar.“ Weiter hieß es: „Wir raten Miss Rodrigo, ihnen für ihren Dienst zu danken, anstatt ihr Opfer zu schmälern“, womit das Vorgehen von ICE verteidigt wurde. Das DHS betonte außerdem, dass „ICE keine Familien trennt“ und dass Eltern selbst entscheiden können, ob sie ihre Kinder mitnehmen oder sie bei einer von ihnen bestimmten Person unterbringen. Die Stellungnahme bezog sich auch auf den Text von Rodrigos Song „All-American B**ch“, den die Behörde zuvor in einem Social-Media-Video verwendet hatte, das ICE-Beamte bei der Festnahme von Personen zeigte. Rodrigo kommentierte den Beitrag damals mit den Worten: „Benutzt meine Lieder niemals für eure rassistische, hasserfüllte Propaganda.“ In ihrem Interview mit der britischen Vogue sprach sie erneut über den Vorfall und bezeichnete die Entdeckung der unautorisierten Verwendung des Liedes als „entsetzlich“ und „dystopisch“.