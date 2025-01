Aktuell blickt die Tenniswelt ja nach Melbourne. Dort finden die Australian Open statt. Mit dabei natürlich alle internationalen Tennisstars der Szene. Aber auch bei uns hier in Franken wird gerade aufgeschlagen. Bei den Cadolzburg Open wird auch um jeden Punkt gekämpft. Am Start ist auch eines der größten deutschen Tennistalente Justin Engel. Der 17-Jährige ist in Nürnberg geboren und will die große Tenniswelt erobern. Gestern lief es bei seinem ersten Auftritt im Doppel nicht ganz nach Plan. Kollege Philipp Waldmann stellt ihnen die fränkische Tennishoffnung mal vor.