Für einige der größten Stars der Welt enden Kontroversen nicht bei den Schlagzeilen – sie können sie bis zur Grenzkontrolle verfolgen, wo vergangene Handlungen oder vermeintliche Fehltritte zu Einreiseverboten geführt haben. 2010 wollte Paris Hilton in Japan für ihre Mode- und Parfümkollektion werben, wurde aber bei der Ankunft abgewiesen. Die Entscheidung folgte ihrem Schuldbekenntnis wegen Kokainbesitzes, da die japanischen Behörden strenge Richtlinien für Drogenstraftäter anwendeten. Dieser Vorfall verdeutlichte, dass die Nulltoleranz-Politik unabhängig vom Prominentenstatus gelten kann. Im selben Jahr sah sich Chris Brown internationalen Reisebeschränkungen ausgesetzt, nachdem er sich wegen schwerer Körperverletzung an Rihanna schuldig bekannt hatte. Länder wie Kanada, Großbritannien und Australien verweigerten ihm zeitweise die Einreise, wobei Australien seine Haltung jahrelang beibehielt. Für Katy Perry war es ein Bühnenoutfit, das Probleme verursachte. Nachdem sie bei einer Show 2015 ein Kleid mit Sonnenblumen, die mit regierungsfeindlichen Protesten in Verbindung gebracht werden, getragen und die Flagge Taiwans geschwenkt hatte, wurde ihr Berichten zufolge zwei Jahre später ein Visum für China verweigert, wodurch sie die Victoria’s Secret Fashion Show in Shanghai verpasste. Auch Snoop Dogg wurde im Laufe der Jahre mehrfach mit Einreiseverboten belegt. 2006 wurde ihm die Einreise nach Großbritannien verweigert, nachdem es am Flughafen Heathrow zu einer Auseinandersetzung mit seiner Entourage gekommen war, bei der ein Duty-Free-Shop beschädigt wurde. 2010 durfte er zwar wieder einreisen, doch ähnliche Probleme traten auch anderswo auf, oft im Zusammenhang mit früheren Vorfällen oder Drogenverdacht.