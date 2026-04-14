Seit dem Kinostart von „Der Teufel trägt Prada“ sind zwei Jahrzehnte vergangen, und mit der baldigen Fortsetzung fiebern die Fans dem legendären Cast erneut entgegen. Viele von ihnen kehren zurück, doch was haben sie in den Jahren seit dem Kinostart gemacht? Anne Hathaway, die die angehende Journalistin Andy Sachs verkörperte, hat sich inzwischen zu einem der größten Stars Hollywoods entwickelt. Nach ihrem Oscar-Gewinn für ihre Rolle in „Les Misérables“ spielte sie Hauptrollen in großen Filmen wie „Interstellar“ und „The Dark Knight Rises“. Sie wird außerdem später in diesem Jahr in „Die Odyssee“ zu sehen sein und kehrt für die Fortsetzung zurück. Meryl Streep, die als Miranda Priestly unvergesslich war, ist nach wie vor eine Ausnahmeschauspielerin. Nach ihrer Oscar-Nominierung für die Rolle gewann sie den Preis für ihre Darstellung von Margaret Thatcher in „Die Eiserne Lady“ und war später in der Erfolgsserie „Only Murders in the Building“ an der Seite von Martin Short, Steve Martin und Selena Gomez zu sehen. Außerdem wird sie ihre Rolle als resolute Chefredakteurin von Runway wieder aufnehmen. Emily Blunt, die als Emily Charlton die Zuschauer begeisterte, ist weiterhin auf Erfolgskurs. Von der Hauptrolle in und Produktion der „A Quiet Place“-Filmreihe an der Seite ihres Ehemanns John Krasinski bis hin zu Hits wie „Oppenheimer“ und „Mary Poppins Returns“ hat sie von Fans und Kritikern gleichermaßen große Anerkennung erhalten und wird in der Fortsetzung zurückkehren. Und dann ist da noch Stanley Tucci, der den beliebten Nigel spielte. Seit dem Film war er in Hits wie „Die Tribute von Panem“, „Spotlight“ und „Conclave“ zu sehen und begeistert zudem seine Fans mit seinen Koch- und Reisesendungen. Wie seine Co-Stars ist auch er für die zweite Runde zurück.