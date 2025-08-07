Dean Cain, ehemaliger Superman-Darsteller, hat auf Fox News bekannt gegeben, dass er bald „als ICE-Agent vereidigt“ wird. Cain, der in den 1990er Jahren in „Lois & Clark“ mitwirkte, verkündete in der Sendung „Jesse Watters Primetime“ seine neue Rolle bei der ICE, in der er Trumps Abschiebungsagenda unterstützen wird. „Ich bin tatsächlich vereidigter Hilfssheriff und Reservepolizist”, sagte Cain. „Ich habe mit einigen Beamten bei der ICE gesprochen und werde so schnell wie möglich vereidigt werden.” Auf die Frage, warum er sich der ICE angeschlossen habe, antwortete Cain: „Dieses Land wurde von Patrioten aufgebaut, die das Richtige getan haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies das Richtige ist.” Cain fügte hinzu: „Wir haben ein kaputtes Einwanderungssystem. Der Kongress muss es reparieren, aber Präsident Trump setzt dies um.“ Cain hat kürzlich auf Instagram einen Beitrag veröffentlicht, in dem er andere dazu auffordert, sich der ICE anzuschließen, die nach der jüngsten Finanzierung durch den Kongress 10.000 neue Agenten einstellt. „Ich engagiere mich“, sagte Cain in dem Video. Er hofft, dass sich andere ehemalige Beamte anschließen, um „dieses Land zu schützen“. Die jüngsten, von Trump unterstützten Einwanderungsrazzien der ICE haben Proteste und Rechtsstreitigkeiten über die Befugnisse des Präsidenten ausgelöst.