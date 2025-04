Der ehemalige Kinderstar Sophie Nyweide war schwanger, als sie am 14. April im Alter von 24 Jahren plötzlich starb. Ihr Totenschein bestätigte, dass sie schwanger war, gab aber nicht an, in welchem Stadium sie sich befand, und es wurden keine weiteren Einzelheiten bekannt. Die Behörden fanden Nyweide nicht ansprechbar in der Nähe des Roaring Branch River in Bennington, Vermont, wo jemand, der bei ihr war, um 4:10 Uhr den Notruf wählte. Sanitäter trafen ein und versuchten lebensrettende Maßnahmen zu ergreifen, aber sie wurde nur gut vierzig Minuten später, um 4:53 Uhr, für tot erklärt. Am 23. April erklärten die Behörden, dass ihr Tod als mögliche unbeabsichtigte Überdosis untersucht wird, wobei der Fall noch nicht abgeschlossen ist. „Sophie war ein freundliches und vertrauensvolles Mädchen. Das hat sie oft dazu verleitet, sich von anderen ausnutzen zu lassen... Sie hat sich mit Drogen selbst therapiert, um mit all dem Trauma und der Scham fertig zu werden, die sie in sich trug, und das führte zu ihrem Tod. Sie sagte immer wieder, dass sie es 'selbst in die Hand nehmen' würde und war gezwungen, die Behandlung abzulehnen, die sie möglicherweise hätte retten können.“ - Nachruf zu Sophie Nyweide Die Familie bat darum, anstelle von Blumen in Sophies Namen an RAINN zu spenden, die landesweit führende Organisation gegen sexuelle Gewalt. Von 2006 bis 2015 spielte sie in Filmen wie 'Margot und die Hochzeit', 'Mammut' und 'Noah', an der Seite von Stars wie Nicole Kidman und Russell Crowe.