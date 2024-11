Denzel Washington äußerte sich kürzlich über das aktuelle politische Klima in den USA Der Oscar-Preisträger wurde zu den jüngsten Präsidentschaftswahlen befragt und antwortete, dass die Menschen „besser erkennen sollten, dass sie von beiden Seiten manipuliert werden“. „Das ist alles Politik. Alles Versprechen, die nicht eingehalten werden. Und im heutigen Informationszeitalter sollten die Linken, die Rechten und alle anderen besser lernen, wie man diese Instrumente zur Manipulation der Menschen einsetzt“, so Washington. Der Schauspieler fuhr fort: „Es gab eine großartige Zeile in meinem ersten Film, [dem 1981er] Carbon Copy: 'Power to the people? Ja, die gab es mal - das war in der Steinzeit“. Der 'Gladiator II'-Darsteller fügte scherzhaft hinzu: „Ja. Also geht ins Kino.“ Washington hat die Menschen schon früher dazu aufgefordert, „die Augen zu öffnen“ und Politiker für ihre Versprechen verantwortlich und rechenschaftspflichtig zu machen. Im Jahr 2017, während der ersten Amtszeit von Donald Trump, sagte Washington: „Ich denke, wir als Amerikaner müssen uns zusammenschließen und die Füße aller unserer gewählten Beamten ins Feuer halten, wenn es um die Zusammenarbeit geht.“