Regisseur Denis Villeneuve wird sich nach Abschluss der Dreharbeiten zu „Dune: Part Three“ auf die Suche nach dem nächsten James Bond begeben, wie Deadline berichtet. Villeneuve soll angeblich nach einem „neuen Gesicht“ suchen, wahrscheinlich einem männlichen Schauspieler aus Großbritannien Ende 20 oder Anfang 30. „Wer auch immer es sein wird, muss so aussehen, als könnte er einen mit bloßen Händen im Handumdrehen töten. Das muss sofort klar sein, sobald man ihn sieht“, sagte eine Quelle gegenüber Deadline. Das Medium merkte an, dass der Casting-Prozess noch nicht begonnen habe. Der Drehbuchautor Steven Knight, der vor allem für „Peaky Blinders“ bekannt ist, schreibt das Drehbuch und wird sich möglicherweise mit Bonds Anfängen als britischer Marineoffizier vor seinem Eintritt in den MI6 befassen. Knight sagte zuvor, er wolle „etwas schaffen, das gleich und doch anders ist, besser, stärker und mutiger“. Villeneuve, der im Juni als nächster Bond-Regisseur bekannt gegeben wurde, bezeichnete die Filmreihe als „heiliges Terrain“. „Ich möchte die Tradition ehren und den Weg für viele neue Missionen ebnen.“ Der nächste Bond-Film soll 2027 gedreht werden und 2028 in die Kinos kommen. „Dune: Part Three“ soll am 18. Dezember 2026 erscheinen.