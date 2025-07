Miley Cyrus, Timothée Chalamet, Demi Moore und Shaquille O'Neal werden im Jahr 2026 mit Sternen auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Die Handelskammer von Hollywood gab 35 Preisträger aus den Bereichen Film, Fernsehen, Musik, Theater und Sport bekannt. Zu den weiteren Preisträgern gehören Emily Blunt, Rachel McAdams, Gordon Ramsay, Rami Malek, Stanley Tucci und Angélique Kidjo. Shaquille O'Neal war der einzige Preisträger, der in diesem Jahr aus der Kategorie Sportunterhaltung ausgewählt wurde. „Wir fühlen uns geehrt, Sie in der Walk of Fame Class of 2026 willkommen zu heißen“, sagte die Hollywood Chamber of Commerce in einer Erklärung, in der sie die Neuaufnahmen ankündigte. Cyrus reagierte auf die Nachricht auf Instagram und postete ein Video von ihr auf dem Walk of Fame mit der Bildunterschrift „Geehrt, einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame zu erhalten.“ „Als ich als kleines Mädchen von Nashville nach L.A. kam, wohnte meine Familie in einem Hotel auf dem Hollywood Blvd. und ich ging mit meinem Vater auf nächtliche Spaziergänge, wenn ihn niemand mehr erkannte. Jetzt auf diesem legendären Boulevard eingemauert zu sein, fühlt sich wie ein Traum an“, so Miley Cyrus.