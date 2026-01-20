Ellen DeGeneres, die sich selten politisch äußert, hat in den sozialen Medien den Tod von Renee Nicole Good sowie die Unruhen in Minneapolis thematisiert. „Es tut mir so leid, was in Minneapolis und unserem Land passiert“, sagte DeGeneres in einem Instagram-Clip und erwähnte, dass sie dort ihr letztes Stand-up-Special gedreht hatte. DeGeneres zeichnete ihr Netflix-Special „Ellen DeGeneres: For Your Approval“ für 2024 im Minneapolis Orpheum Theatre auf. „Ich habe es dort gedreht, weil es heißt, Minneapolis sei die glücklichste Stadt Amerikas, und ich kann das nur bestätigen“, sagte sie. Die ehemalige Talkshow-Moderatorin fügte hinzu, sie sei „stolz auf alle, die friedlich protestieren“ und es täte ihr leid für „jeden, der verletzt wurde, nur weil er protestierte“. DeGeneres postete außerdem ein Foto von Good mit der Bildunterschrift: „Ich bin so traurig, so wütend und so besorgt.“ DeGeneres zog 2024 nach Großbritannien, zuvor nannte sie die Wiederwahl von Präsident Donald Trump als Hauptgrund, die USA zu verlassen.