David Harbour hat jahrzehntelang an einer erfolgreichen Schauspielkarriere gearbeitet, doch in den letzten Jahren geriet der „Stranger Things“-Star immer wieder in den Mittelpunkt von Kontroversen, die für Schlagzeilen sorgten. Der größte Aufreger war seine Trennung von Sängerin Lily Allen. Das Paar hatte 2020 geheiratet, nur fünf Jahre später aber die Trennung bekannt gegeben. Nach der Veröffentlichung von Allens Album „West End Girl“ im Jahr 2025 begannen Fans, die Texte zu analysieren, die offenbar auf ihre offene Ehe anspielten. Das Album befeuerte sogar Spekulationen über angebliche Untreue Harbours. In einem Interview mit Variety äußerte sich Harbour später zu dem Projekt: „Ich glaube, es ist das Privileg jedes Künstlers, seine Erfahrungen in Kunst zu verarbeiten“, fügte aber hinzu, dass Allens Perspektive „nicht meine Erfahrung“ sei. Doch das war nicht das einzige Mal, dass Harbour Kritik einstecken musste. Er erregte auch Aufsehen mit Äußerungen zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Im Gespräch mit „The Big Issue“ über seine bipolare Störung sagte er, er habe „lange Zeit mit dem medizinischen Modell psychischer Erkrankungen gekämpft“. Einige Kritiker empfanden diese Äußerung als Ablehnung von Medikamenten, obwohl Harbour zuvor offen über seine Therapie und die Einnahme von Medikamenten gesprochen hatte. Einer der größten Medienstürme um den Schauspieler entstand jedoch, als Berichte aufkamen, wonach seine Kollegin Millie Bobby Brown vor der letzten Staffel von „Stranger Things“ eine Belästigungsklage gegen ihn eingereicht hatte. Brown erklärte später, sie habe sich bei der Arbeit mit Harbour „sicher gefühlt“, während der Schauspieler die Situation als normale Meinungsverschiedenheit bezeichnete, die beigelegt worden sei. In einem kürzlich geführten Interview mit „Variety“ sprach Harbour außerdem über eine psychische Krise, die er in einer turbulenten Phase seines Lebens durchmachte. „Ich hatte einen Zusammenbruch“, gab er zu. „Ich leide unter einigen verwirrenden Dingen – es ist verdammt verwirrend.“ Im Rückblick auf diese Erfahrung fügte er hinzu: „Unter extremem Stress kann das zu etwas unberechenbarem Verhalten führen, und das ist peinlich, und ich schäme mich dafür. Es ist nichts, was ich mir aussuche, und ich würde es nicht einmal meinem schlimmsten Feind wünschen.“