Wenn es um Halloween geht, macht niemand Heidi Klum etwas vor. Das Supermodel, die Fernsehmoderatorin und selbsternannte Halloween-Königin hat ihre jährliche Party zu einer Bühne für Kreativität, Schockmomente und atemberaubende Verwandlungen gemacht. Im Jahr 2024 bewies Klum erneut, dass ihre Vorherrschaft unantastbar ist, als sie zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz zu ihrer 23. jährlichen Halloween-Party als E.T. erschien. Komplett verwandelt mit der faltigen braunen Haut, dem leuchtend roten Herzen und dem übergroßen Kopf des Außerirdischen zog sie alle Blicke auf sich. Im Jahr zuvor, 2023, flog Klum, im wahrsten Sinne des Wortes, als majestätischer Pfau davon. Sie stolzierte in schimmernden Blau- und Grüntönen und mit einem detailgetreuen Schnabel über den roten Teppich. Im Jahr 2022 schlängelte sich Klum als lebensgroßer Regenwurm in die Schlagzeilen. Nur ihr Gesicht war zu sehen, als sie über den Teppich kroch und sogar aufrichtete, um Gäste zu begrüßen. „Ich wollte einfach mal über den Tellerrand hinausschauen“, sagte sie. Im Jahr 2019 stolzierte sie als Außerirdischer über den Laufsteg und 2015 beeindruckte sie so ziemlich jeden, als sie sich eine hyperrealistische Version von Jessica Rabbit verkleidete.