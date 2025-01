Cynthia Erivo hat sich für ihre Darstellung der Elphaba im Film „Wicked“ ihre zweite Oscar-Nominierung gesichert und ist damit wieder im Rennen um den prestigeträchtigen EGOT-Status. Sollte sie einen Oscar gewinnen, wäre sie die jüngste Person, die den begehrten EGOT-Status - Emmy, Grammy, Oscar und Tony - erreicht. Erivo könnte den derzeitigen Rekord von Robert Lopez übertreffen, der den EGOT mit 39 Jahren erreichte. Erivo, die jetzt 38 Jahre alt ist, war bereits 2020 mit zwei Oscar-Nominierungen für „Harriet“ nahe dran. Erivo hat sich bereits drei der vier wichtigsten Auszeichnungen gesichert. Im Jahr 2016 gewann sie einen Tony für ihre Rolle als Celie in „The Color Purple“. Im darauffolgenden Jahr erhielt sie einen Grammy für das beste Musical-Theater-Album und einen Daytime Emmy für die herausragende musikalische Leistung, beides für dieselbe Produktion. Als Reaktion auf ihre Nominierung teilte Erivo einen emotionalen Instagram-Post aus einem Flugzeug und nannte ihn einen „Moment der Dankbarkeit“. Sie drückte ihre Wertschätzung dafür aus, Teil eines Projekts zu sein, das Magie inspiriert, und teilte ein Video von sich, wie sie sich die Tränen abwischt, während sie „der Schwerkraft trotzt“. „An meine Schwester @arianagrande, was für eine Freude es ist, hier mit dir zu sein... Ich bin so, so stolz auf dich“, schrieb sie und feierte die erste Oscar-Nominierung von Co-Star Ariana Grande. Erivo dankte auch Regisseur Jon M. Chu und dem gesamten „Wicked“-Team für ihre Unterstützung und Vision.