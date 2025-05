Tom Cruise beendete seine „Mission: Impossible“ mit einer dramatischen Verabschiedung in Cannes: Bei der Premiere von „The Final Reckoning“ gab es fünf Minuten lang stehende Ovationen. Die Veranstaltung wurde von einem 40-köpfigen Orchester und einem Staraufgebot, darunter Simon Pegg, Angela Bassett und Hayley Atwell, begleitet. Der Film begeisterte das Publikum mit seinen praktischen Stunts, bei denen Cruise einen Messerkampf und eine Unterwasserszene nur in Boxershorts absolvierte. Dennoch ließ die fast dreistündige Laufzeit einige Zuschauer erschöpft zurück, und einige verließen den Film vorzeitig. Regisseur Christopher McQuarrie lobte die Hingabe der Darsteller während der Pandemie und der Streiks und nannte sie die „außergewöhnlichste Besetzung der Welt“. Cruise, 62, bedankte sich bei den Fans und McQuarrie und sagte, er sei „dankbar für 30 Jahre“, in denen er das Franchise gemacht habe. Trotz des mäßigen Einspielergebnisses von „Dead Reckoning Part One“ hoffen Cruise und Paramount, dass „The Final Reckoning“ an den großen Erfolg von „Top Gun: Maverick“ anknüpfen kann.