Chris Martin warnte die Fans bei der Show von Coldplay in Madison, Wisconsin, scherzhaft vor dem „Jumbotron Song“, ihrem ersten Auftritt seit dem viralen Moment in Boston. Der virale Moment entstand, als sich ein Paar auf dem Jumbotron später als Mitarbeiter entpuppte, die eine Affäre hatten. Der Clip zeigte das Paar, wie es sich erschrocken umschaute, sich vor der Kamera duckte und schnell das Bild verließ. Martin scherzte auf der Bühne: „Entweder haben sie eine Affäre oder sie sind einfach nur sehr schüchtern.“ Bei der Show in Madison warnte Martin das Publikum vor dem Song vor den Kameras und scherzte: „Also bitte, wenn ihr euch nicht geschminkt habt, dann schminkt euch jetzt.“ Bei der Madison-Show wurden während des „Jumbotron-Songs“ keine Paare auf der Leinwand gezeigt, wahrscheinlich um eine Wiederholung des Vorfalls zu vermeiden. Der CEO von Astronomer, Andy Byron, trat zurück, nachdem er als eine Hälfte des Paares identifiziert worden war, ebenso wie die Personalchefin des Unternehmens, Kristin Cabot.