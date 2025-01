Die „Music of the Spheres Tour“ von Coldplay, die zweithöchsten Einnahmen in der Musikgeschichte, hat mit den beiden größten Konzerten der Band in Ahmedabad, Indien, neue Meilensteine erreicht. Über 220.000 Fans besuchten die beiden Konzerte im Narendra Modi Stadium am 25. und 26. Januar. Laut einer Pressemitteilung waren diese Shows nicht nur die größten in der Karriere von Coldplay, sondern stellten auch einen Rekord für die größten Stadionkonzerte des 21. Jahrhunderts auf. Die Tournee von Coldplay hat mehr als 12 Millionen Tickets verkauft und 1 Milliarde Dollar eingespielt. Damit ist sie nach Taylor Swifts „The Eras Tour“ die Tournee mit den zweithöchsten Einnahmen aller Zeiten. Swifts Tournee, die umsatzstärkste in der Geschichte, hat über 2 Milliarden Dollar eingespielt. Als nächstes wird die Band nach Hongkong und Südkorea reisen, bevor sie eine Reihe von Stadionshows in Nordamerika spielen wird.