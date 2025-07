Stephen Colbert hat sich zur Absage der „Late Show“ durch CBS geäußert und gesagt, dass er jetzt frei ist, offen zu sprechen: „The gloves are off.“ In der letzten Folge scherzte er: „Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben mich am Leben gelassen. Endlich kann ich der Obrigkeit die ungeschminkte Wahrheit sagen... Ich mag (Trump) nicht wirklich“. Colbert erwähnte die Spekulationen über das Timing von CBS und bemerkte, dass die Absage wenige Tage, nachdem er die 16 Millionen Dollar teure Einigung mit Präsident Donald Trump kritisiert hatte, erfolgte. CBS beharrt darauf, dass es sich bei der Absage um eine „rein finanzielle Entscheidung“ handelt, obwohl die Late Show auf Platz 1 der Einschaltquoten steht. Einem anonymen Leck zufolge verliert die Sendung jährlich 40-50 Millionen Dollar. Colbert scherzte, dass ein Teil des Geldes in die Trump-Vergleiche geflossen sein könnte. Dann las Colbert einen Beitrag auf Truth Social vor, in dem sich Präsident Trump über seine Entlassung lustig machte und ihn als talentlos bezeichnete. „Wie können Sie es wagen, Sir?“ erwiderte Colbert. „Wäre ein untalentierter Mann in der Lage, den folgenden satirischen Witz zu verfassen? Go f**k yourself“. Trump behauptete in dem Posting auch, dass Jimmy Kimmel „der Nächste“ sei. Colbert witzelte: „Nö... ich bin der Märtyrer. Es gibt nur Platz für einen an diesem Kreuz“. Colbert beendete seinen Monolog, indem er darauf hinwies, dass Präsident Trump „mit einem Pädophilen befreundet war“, was sich auf seine angeblichen Verbindungen zu Jeffrey Epstein bezog.