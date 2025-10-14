Psychische Belastungen wie Depressionen, Angstzustände oder Borderline sind längst keine Randthemen mehr. Doch über sie zu reden, fällt vielen schwer. Wir brechen das Schweigen – mit ehrlichen Geschichten. Bei Tanja Pfaffeneder sprechen Moderator Philipp Jelinek, Podcasterin Leonie-Rachel Soyel und die Klubvorsitzende der NEOS in Döbling, Evelyn Shi, über ihre eigenen Erfahrungen.
Mind & Mentality CLUB 3 - Mentale Belastung! Vorturner Jelinek: „Dankbar für meine Therapie“
red 14.10.2025 - 20:36 Uhr