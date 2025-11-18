Im „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder dreht sich heute alles um „Body Positivity“, echten Veränderungswillen und den wachsenden Druck, im Rampenlicht makellos zu wirken. Martina Reuter hat in nur 18 Monaten 42 kg abgenommen. Verena Schneider wirft einen kritischen Blick darauf, wie eng Körperbild und Medienwelt miteinander verflochten sind. Jörg Kapfer öffnet den Blick in die Welt des Bodybuildings – und erklärt, wie diese eigene „Bubble“ wirklich funktioniert.