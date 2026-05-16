Clemens Stecher zeigte in der Galerie WienARTig eindrucksvoll, warum er seit den 1990ern zu den markanten Stimmen der österreichischen Kunstszene zählt. Seine kraftvollen, expressiven Arbeiten füllten den Raum mit Energie und Tiefe. Ein besonderer Moment des Abends war der Auftritt von Beata Pozitira, die mit Gesang und Performance eine warme, emotionale Note setzte. Mit Kunst, Wiener Charme, Sekt und feinen Brötchen wurde der Abend zu einem stimmigen Highlight für alle Besucherinnen und Besucher.