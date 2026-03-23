Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Damit endet eine Ära für eine der unerschütterlichsten Legenden des Actionkinos. Als Kampfkünstler, Schauspieler und Kulturikone schuf Norris ein Vermächtnis aus stiller Intensität und explosiver Action. Hier sind einige der Filme, die seine ikonische Karriere mitgeprägt haben… In einem seiner prägendsten Filme, „Die Rückkehr des Drachen“ (1972), trat er gegen Bruce Lee in einem Showdown an, der sofort legendär wurde. Der Kampf war nicht nur physisch, sondern auch symbolisch: Zwei Titanen der Kampfkunst trafen auf dem Höhepunkt ihres Könnens aufeinander. Selbst in der Niederlage bewies Norris, dass er die Leinwand gegen die Besten der Besten beherrschen konnte. Dann war da noch „Lone Wolf McQuade“, in dem er in die Rolle schlüpfte, die seinen Mythos prägen sollte – einen rauen, unaufhaltsamen Texas Ranger. Es ist pure, raue 80er-Jahre-Action, in der Norris als Ein-Mann-Gerechtigkeitskämpfer Western-Thematik mit moderner Feuerkraft verbindet. In „Missing in Action“ verkörperte er eine andere Art von Heldentum: einen Vietnamkriegsveteranen, der zurückkehrt, um zurückgelassene Gefangene zu befreien. Die Rolle verlangte ebenso viel nach Emotionen wie nach Action und verlieh seiner Darstellung eine deutlich härtere Note. Und 1986 schlüpfte Norris in „The Delta Force“ in eine seiner ikonischsten Rollen als Colonel Scott McCoy, ein Anti-Terror-Agent, der auf die Entführung eines Passagierflugzeugs reagiert. Inspiriert von realen Ereignissen, setzt der Film auf hochbrisante Action – Geiselbefreiungen, militärische Präzision und eine unerbittliche Mission. Ein weiterer herausragender Film, „Code of Silence“, zeigte eine zurückhaltendere Seite von Norris – einen Polizisten, der mit Korruption in den eigenen Reihen zu kämpfen hat. Er balancierte Action und Spannung und bewies, dass er eine Geschichte genauso kraftvoll tragen konnte, ohne ständige Kampfszenen.