Chris Brown hat eine 500-Millionen-Dollar-Klage gegen Warner Bros. Discovery eingereicht. Er beschuldigt das Unternehmen der Verleumdung im Zusammenhang mit einem Dokumentarfilm aus dem Jahr 2024, in dem behauptet wird, dass er in der Vergangenheit Frauen sexuell missbraucht hat. In der Klage wird behauptet, dass die Dokumentation „Chris Brown: A History of Violence' (Chris Brown: Eine Geschichte der Gewalt) falsche Informationen zum Nachteil von Brown verbreitet und veröffentlicht habe, um Likes, Klicks, Downloads und Dollars zu erhalten. Der Sänger behauptet, Warner Bros. und Ample Entertainment, die Produktionsfirma, hätten den Dokumentarfilm veröffentlicht, obwohl sie wussten, dass er voller Lügen und Täuschungen war und gegen grundlegende journalistische Prinzipien verstieß. „Mr. Brown wurde nie eines Sexualverbrechens für schuldig befunden... aber dieser Dokumentarfilm behauptet auf jede erdenkliche Weise, dass er ein Serienvergewaltiger und sexueller Missbraucher ist“, erklärten die Anwälte Arnold Shokouchi und Levi McCathern. Browns Anwaltsteam argumentiert, dass die „sensationslüsternen“ und „diffamierenden Behauptungen“ des Dokumentarfilms „unglaubwürdig sind, von den Gerichten zurückgewiesen oder schlichtweg erfunden wurden“. Die anonyme Frau, die in dem Dokumentarfilm Anschuldigungen gegen Brown erhebt, wurde in der Klage als Beklagte genannt. Browns Anwälte behaupten, dass die „gewalttätige Vorgeschichte und das unberechenbare Verhalten“ der Frau ein Warnsignal sind, das „jeder verantwortungsbewusste Journalist“ hätte bemerken müssen. Browns Klage enthält auch eine Kopie einer angeblichen einstweiligen Verfügung gegen die Frau durch einen Ex-Partner, der behauptet, sie habe ihn „körperlich angegriffen, ihn mit einem Messer bedroht und online belästigt“. Brown fordert 500 Millionen Dollar Schadenersatz, „von denen ein Teil an Überlebende von sexuellem Missbrauch gespendet werden soll“.