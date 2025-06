Auf ihrer fünften jährlichen CTAOP Block Party kritisierte die Schauspielerin Charlize Theron die US-Einwanderungspolitik mit den Worten: „Die Welt fühlt sich an, als würde sie brennen“. Die Veranstaltung, die auf dem Gelände der Universal Studios stattfand, sammelte Geld für Gesundheits- und Sicherheitsprogramme für Jugendliche in ihrer Heimat Südafrika durch das Charlize Theron Africa Outreach Project. Zur Eröffnung des Abends betrat sie die Bühne und scherzte, sie seien „die einzigen Leute, die keine Einladung zur Bezos-Hochzeit bekommen haben“, und fügte hinzu: „Die sind sche**e und wir sind cool“. "Hier in Los Angeles, in den USA und auf der ganzen Welt, bewegen wir uns schnell rückwärts. Die Einwanderungspolitik hat das Leben von Familien zerstört, nicht das von Kriminellen; die Rechte von Frauen werden jeden Tag weniger; queere und transsexuelle Leben werden zunehmend ausgelöscht; und geschlechtsspezifische Gewalt nimmt zu. Das ist nicht nur politisch, sondern auch persönlich“, so Charlize Theron. Sie bezeichnete die Kürzungen der US-Auslandshilfe als „absolut herzzerreißend“ und sagte, dass dadurch HIV/AIDS-Programme in Südafrika zum Stillstand gekommen seien, was Menschenleben gekostet habe. Dennoch betonte sie, dass es Hoffnung im Widerstand gebe: „Es liegt Macht darin, sich zu organisieren, zu wählen und sich zu weigern, dies als neue Normalität zu akzeptieren“. An diesem Abend traten auch ihre Co-Stars aus „The Old Guard 2“, KiKi Layne, Henry Golding und Marwan Kenzari auf. CTAOP wurde 2007 gegründet und hat bisher über 4,5 Millionen Jugendliche erreicht und fast 15 Millionen Dollar an Organisationen in ganz Südafrika gespendet.