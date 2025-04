Königin Camilla, die mit König Charles nach Italien reiste, schien eine angenehme Erfahrung mit dem schönen Land zu machen. Bei ihrem Besuch in Rom wurden die Royals vom Präsidenten der Republik, Sergio Mattarella, zu einem Abendessen eingeladen. König Charles und seine Gemahlin hatten eine persönliche Führung mit dem Wissenschaftspopulärwissenschaftler Alberto Angela. Bei einem Spaziergang durch die Gärten der malerischen Villa Pamphili trafen sie schließlich mit Giorgia Meloni, der Ministerpräsidentin, zusammen. Als Überraschung hatten die britischen Herrscher auch ein privates Treffen mit Papst Franziskus, das aufgrund des Gesundheitszustands des Pontifex bis zur letzten Minute in Frage gestellt war. Nach dem Besuch der Ewigen Stadt sind die Royals auf dem Weg nach Ravenna, wo ein Besuch von Dantes Grab auf sie wartet. Die beiden Spitzenmitglieder der königlichen Familie hatten auch einen besonderen Anlass zu feiern: ihren 20. Hochzeitstag, der fester denn je zu sein scheint. Auf die Neugier der Journalisten, die sich für die privaten Aspekte des Ehelebens von Charles und Camilla interessierten, antwortete die Königin wie folgt, als sie über das Geheimnis eines erfüllten Ehelebens sprach: „Zwanzig Jahre... wer kann glauben, dass es schon zwanzig Jahre sind [...] Ich weiß es nicht genau; ich nehme an, es ist wirklich eine Art Freundschaft, über dieselben Dinge lachen zu können, das Leben gemeinsam genießen zu können“.