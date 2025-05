Cassie Ventura und ihr Ehemann Alex Fine haben ihr drittes Kind, einen Jungen, begrüßt, wie ABC News berichtet. Das Paar, das bereits Eltern von zwei Töchtern ist, die 2019 und 2021 geboren wurden, gab die Schwangerschaft Anfang des Jahres bekannt. Ventura verriet das Geschlecht des Babys im März in einem Instagram-Post zu Fine's Geburtstag und schrieb: „Ich bin so aufgeregt zu sehen, dass du jetzt Vater unseres Sohnes bist!“ Letztes Jahr äußerte Fine in einem Instagram-Post seine Unterstützung für Ventura und andere Missbrauchsüberlebende und schrieb: „An alle Überlebenden, ihr seid nicht allein... wir wollen, dass ihr erfolgreich seid und aufblüht.“ Ventura war im achten Monat schwanger, als sie gegen ihren Ex-Freund Sean Combs in dessen Prozess gegen den Sexhandel aussagte. Es war das erste Mal, dass sie sich seit ihrer Trennung 2018 wiedersahen. Es war das erste Mal, dass sie öffentlich über ihren angeblichen „sexuellen, körperlichen und emotionalen Missbrauch“ während ihrer jahrzehntelangen Beziehung sprach. Combs plädiert auf „nicht schuldig“ in Bezug auf den Vorwurf des Sexhandels, und seine Anwälte behaupten, dass ihre Beziehung toxisch, aber einvernehmlich war. Der Prozess wird voraussichtlich bis Anfang Juli dauern.