Bushido beendet seine Karriere. Seit mehr als 20 Jahren steht der Rapper (45) bereits auf der Bühne. Damit soll zukünftig Schluss sein. In einer Instagram-Story gab der 45-Jährige überraschend sein Karriere-Ende bekannt. „Es wird mein offizielles Karriereende. Danach gibt es keine Musik mehr, keine Auftritte und wahrscheinlich auch keine Interviews. Ich ziehe mich zurück und bedanke mich für eine wunderbare Zeit. Ich glaube, jetzt ist es auch an der Zeit, einfach mal auf Wiedersehen zu sagen“ Nach seinem Karriereende im Jahr 2026 will Bushido die Zeit mit seiner Familie endlich in vollen Zügen genießen. Seit 2012 ist der Rapper mit Anna-Maria Ferchichi (42) verheiratet. Die beiden sind stolze Eltern von sieben Kindern: Tochter Aaliyah, Sohn Issa, die Zwillinge Djibrail und Laila und die Drillinge Leonora, Naima und Amaya. Gemeinsam wohnt die Familie aktuell in einem Anwesen in Dubai.