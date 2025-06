Rumer Willis beging den Vatertag mit einem herzlichen Instagram-Post, in dem sie von einem schweren Tag sprach, da ihr Vater Bruce Willis gegen die frontotemporale Demenz kämpft. Bruce zog sich 2022 nach einer Aphasie-Diagnose zurück, und seine Familie enthüllte später, dass sein Zustand zu Demenz fortgeschritten war. "Heute ist es schwer, [...] ich würde gern mit dir sprechen und dir alles erzählen, was ich tue und was in meinem Leben vor sich geht. Ich wünschte, ich hätte dir mehr Fragen gestellt, als du mir noch alles erzählen konntest. Aber ich weiß, du würdest nicht wollen, dass ich heute traurig bin, also werde ich versuchen, einfach dankbar zu sein und mich daran zu erinnern, wie viel Glück ich habe", so Rumer Willis. Bruces Frau, Emma Heming Willis, würdigte ihn ebenfalls und lobte „Väter, die mit einer Behinderung leben... und die Kinder, die für sie da sind“. Sie sagte, symbolische Tage seien schmerzhaft, aber Bruces Zustand zu akzeptieren, helfe ihr, damit umzugehen und „nicht mehr jeden Schritt zu bekämpfen“, wie sie es früher getan habe. Die Familie, darunter auch Ex-Frau Demi Moore, feierte im März Bruces 70. Geburtstag und postete seltene Fotos des Schauspielers im Ruhestand in den sozialen Medien.