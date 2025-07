Bruce Springsteens letzte Welttournee mit der E Street Band hat über 700 Millionen Dollar eingespielt, ein Rekord für den Künstler und eine der 10 umsatzstärksten Tourneen aller Zeiten. Die Tournee, die sich über zwei Jahre durch mehr als 129 Länder erstreckte, endete mit der letzten Show Anfang des Monats in Italien. Mit dieser Tournee konnte Springsteen seinen bisherigen Rekord, die Wrecking-Ball-Tournee 2012-2013, die 347 Millionen Dollar einbrachte, mehr als verdoppeln. Die Tournee verkaufte insgesamt 4,7 Millionen Tickets und brachte im Durchschnitt 5,7 Millionen Dollar pro Show ein. Springsteen hat die Aufmerksamkeit auf seine jüngsten Auftritte gelenkt, weil er auf der Bühne bei mehreren Konzerten US-Präsident Donald Trump verurteilt hat. Zu Beginn seiner Tournee in Manchester wandte sich Springsteen gegen Trump, nannte ihn einen „Schwachkopf“ und bezeichnete seine Regierung als „verräterisch“. Trump schoss gegen den „I'm on Fire“-Sänger zurück, nannte ihn einen „aufdringlichen, unausstehlichen JERK“ und beschuldigte ihn, von der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris bestochen worden zu sein. Springsteens jüngste Tournee-Einnahmen bringen ihn in einen exklusiven Club von Künstlern, zu dem auch Ed Sheeran und Taylor Swift gehören, die mit einer einzigen Tournee über 700 Millionen Dollar verdient haben.