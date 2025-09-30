Bruce Springsteen hatte einen eindrucksvollen Auftritt bei der Premiere von „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“, einer neuen Filmbiografie mit Jeremy Allen White, beim New York Film Festival. Der Film handelt von der Entstehung von Springsteens Album „Nebraska“ aus dem Jahr 1982. Nach der Vorführung überraschte der 76-Jährige das Publikum mit einer Solo-Akustikversion von „Land of Hope and Dreams“. „Wir werden täglich daran erinnert, dass wir in besonders gefährlichen Zeiten leben“, sagte er und beschrieb seine Karriere als die eines „musikalischen Botschafters für Amerika“. Springsteen beschrieb seine Karriere als den Versuch, „die Kluft zwischen der amerikanischen Realität ... und dem amerikanischen Traum“ zu überbrücken. Er sagte, dass Amerika für manche immer noch „ein Land der Hoffnung und Träume“ sei und „kein Land der Angst, Spaltung, staatlichen Zensur oder des Hasses“. Springsteen fügte hinzu, dass „Amerika es wert ist, dafür zu kämpfen“, und dass seine lebenslange Waffe der Wahl die Gitarre sei. Vor seinem Auftritt umarmte Springsteen White und dankte ihm dafür, dass er „sein ganzes Herz und seine ganze Seele in die Rolle gesteckt“ und „eine viel besser aussehende Version von mir gespielt“ habe. Er schloss mit der Aufforderung an das Publikum, „stark zu bleiben“, was ihm Standing Ovations und „Bruuuce!“-Rufe einbrachte.