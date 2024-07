Am Freitag hat der US-Musiker Bruce Springsteen sein einziges Deutschlandkonzert im Niedersachsenstadion in Hannover gegeben. 43.000 Menschen haben den „Boss“, der einen Hit nach dem anderen spielte, knapp drei Stunden lang gefeiert. Insgesamt 30 Songs waren es, die die Fans zu hören bekamen. Mit dabei natürlich „Born in the U.S.A“, „I’m on Fire“, „Dancing in the Dark“ und „Born to Run“. Der 74-Jährige hatte andere Konzerte wegen gesundheitlicher Probleme vorher verschieben müssen.