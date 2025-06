Brad Pitt hat kürzlich bei einem Auftritt in der Sendung „Armchair Expert“ mit Dax Shepard offene Einblicke in seinen Weg der Genesung gewährt. Der Oscar-Preisträger verriet, dass er Shepard bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker (AA) kennenlernte und beschrieb dies als einen Tiefpunkt in seinem Leben. „Ich war so gut wie auf dem Rücken, auf den Knien“, sagte Pitt und gab zu, dass er für alles offen war, was ihm helfen konnte. Pitt, der nach der Trennung von Angelina Jolie im Jahr 2016 nüchtern wurde, sagte: "Ich hatte es so weit getrieben, wie ich es nur konnte, also habe ich mir meine Alkoholprivilegien aufgehoben“. Er lobte die Ehrlichkeit seiner Genesungsgruppe und sagte, dass sie zu etwas wurde, auf das er sich freute. Pitt räumte seine eigenen Schwächen ein und bezeichnete sich selbst als „sturköpfigen F**k“, fügte aber hinzu: „Ich bin ziemlich gut darin, Verantwortung zu übernehmen“. Jetzt konzentriere er sich auf sein persönliches Wachstum und wolle „besser sein“ und „einen Schritt nach vorne machen“.