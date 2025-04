Der Schauspieler Adam Mondschein hat sich zu Wort gemeldet, nachdem er in Blake Livelys Klage gegen den Regisseur und Co-Star von 'Nur noch ein einziges Mal', Justin Baldoni, genannt wurde. Lively behauptet, Baldoni habe Mondschein, seinen „besten Freund“, für die Rolle eines Gynäkologen in einer Geburtsszene gecastet und nannte die Wahl „invasiv und demütigend“, weil er während der Dreharbeiten ihrem Körper so nahe kam. In einer Erklärung gegenüber Page Six sagte Mondschein, er sei von Livelys Darstellung „überrascht“ und bestreite ihre Version der Ereignisse. Er behauptete, dass sie nicht „fast nackt“ war, wie in der Klage behauptet, sondern stattdessen ein komplettes Krankenhauskleid, schwarze Shorts und eine Schwangerschaftsprothese trug. „Wenn ich aufgefordert werde, in diesem Fall auszusagen, werde ich wahrheitsgemäß und vor allem frei antworten, was auch immer von mir verlangt wird, mit all dem rechtlichen Schutz, den ich genieße. Insbesondere, indem ich feststelle, dass Frau Lively in der Szene, die wir zusammen gedreht haben, nicht 'fast nackt' war“, sagte Mondschein. Mondschein wehrte sich auch gegen Livelys Vorschlag, einen lokalen Schauspieler zu engagieren, da dieser in New York ansässig sei und seine Reisekosten selbst getragen habe. Er bezeichnete Livelys Kommentare über seine Qualifikationen als „beleidigend“ und behauptete, dass seine Qualifikationen leicht zu überprüfen seien. In ihrer Klage beschuldigt Lively Baldoni der sexuellen Belästigung und des Versuchs, ihren Ruf nach der Veröffentlichung des Films zu schädigen. Baldoni hat eine Gegenklage gegen Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds eingereicht und verklagt die New York Times auf 250 Millionen Dollar (225 Mio. €) wegen ihrer Berichterstattung über den Fall. Der Prozess soll am 9. März 2026 beginnen.